El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 19 de agosto, en La Rioja, temperaturas significativamente altas en el valle.

Cielo poco nuboso aumentando a nuboso, con probabilidad de precipitaciones durante la tarde, sobre todo en la sierra, que en general serán en forma de chubascos, sin descartar alguna tormenta.

Predominará el viento del norte y noroeste, flojo o moderado.

Las temperaturas en ligero o moderado ascenso, más acusado en las mínimas. Por localidades, oscilarán entre 19 y 38 grados en Calahorra, 18 y 37 en Haro y 19 y 38 en Logroño.