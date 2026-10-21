El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas algo más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con predominio de nubes altas en la segunda mitad del día. El viento soplará flojo variable, del noroeste con intervalos de moderado durante el día.

Las temperaturas no variarán o serán algo más bajas. Oscilarán entre 7 y 18 grados en Calahorra; entre 6 y 18 grados tanto en Haro como en Logroño.