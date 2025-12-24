El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 24 de diciembre de 2026

LOGROÑO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 24 de diciembre de 2025, en La Rioja, temperaturas sin cambios.

El cielo estará nuboso, con precipitaciones débiles dispersas, más generalizadas en el oeste y la sierra. La cota de nieve bajará de 1300 a 1000 metros.

Habrá probabilidad de bancos de niebla en la sierra. Heladas débiles en la sierra, débiles en general.

El viento soplará del noroeste y norte, flojo, con intervalos de moderado. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios. Éstas oscilarán entre los 4 y 12 grados de Calahorra, 4 y 10 de Haro, 4 y 11 de Logroño.