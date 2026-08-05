El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 5 de agosto de 2026

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 5 de agosto, en La Rioja, temperaturas en ligero descenso.
El cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos de nubes bajas, y nubosidad de evolución diurna. Habrá probabilidad de precipitaciones y algún chubasco por la tarde que puede ir acompañado de tormenta.
El viento soplará del norte y noroeste, flojo o moderado. Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso. Éstas oscilarán entre los 17 y 35 grados de Calahorra, 17 y 31 de Haro, 17 y 33 de Logroño.