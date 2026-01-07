El tiempo en La Rioja para hoy, miércoles 7 de enero de 2026

LOGROÑO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 7 de enero de 2026, en La Rioja, que la cota de nieve vaya subiendo, lo mismo que las temperaturas máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos a nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en La Rioja Alta y la Ibérica. La cota de nieve irá subiendo a 700 ó 900 metros.

Habrá heladas débiles generalizadas, que podrán ser moderadas o localmente fuertes en la sierra. El viento soplará del oeste, de flojo a moderado, con rachas fuertes.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas irán en ligero o moderado ascenso. Oscilarán -1 y 9 grados en Calahorra; entre 0 y 7 grados también en Haro; y entre -1 y 8 grados en Logroño.