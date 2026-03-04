El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 4 de marzo de 2026

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas sin cambios.

El cielo estará poco nuboso aumentando a intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco tormentoso disperso por la tarde. El viento soplará del este y sureste, flojo a moderado.

Las temperaturas no variarán, aunque las mínimas podrán ser algo más bajas en el valle. Oscilarán entre 5 y 17 grados en Calahorra; entre 5 y 18 grados en Haro; y entre 5 y 17 grados también en Logroño.