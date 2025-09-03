El tiempo en La Rioja hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, miércoles 3 de septiembre de 2025, en La Rioja, temperaturas en ascenso moderado.

El cielo estará poco nuboso, sin descartar algún banco de niebla matinal. El viento será del sur en la Ibérica y variable o del sureste en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero o moderado ascenso; y las máximas en moderado ascenso, que puede ser localmente notable. Por localidades, oscilarán entre 13 y 35 grados en Calahorra; 12 y 32 en Haro; y 13 y 32 en Logroño.