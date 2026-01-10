El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 10 de enero de 2026

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 10 de enero de 2026, en La Rioja, temperaturas en descenso.
El cielo estará nuboso o con intervalos nubosos, con precipitaciones débiles, más probables en la primera mitad del día. La cota de nieve subirá de unos 900 metros hasta unos 1.100 metros.
Habrá algunas heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará de componente oeste, flojo a moderado.
Por su parte, las temperaturas estarán sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas. Éstas oscilarán entre los 5 y 9 grados de Calahorra, 3 y 8 de Haro, 4 y 9 de Logroño.