El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 12 de septiembre, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas más altas.

El cielo estará poco nuboso, con nubes bajas, brumas y algunos bancos de niebla en La Rioja Alta en la primera mitad del día.

El viento soplará del norte y noroeste, flojo. Las temperaturas no variarán o irán en ligero ascenso. Oscilarán entre 12 y 30 grados en Calahorra; entre 11 y 28 grados en Haro; y entre 12 y 20 grados en Logroño.