El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 18 de julio de 2026

LOGROÑO 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 18 de julio de 2026, en La Rioja, máximas en ligero ascenso.
El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en horas nocturnas y matinales y predominio de nubes altas, sin descartar nubosidad de evolución por la tarde.
El viento soplará del norte y noroeste, de flojo a moderado. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en ligero ascenso. Éstas oscilarán entre los 18 y 35 grados de Calahorra, 17 y 31 de Haro, 18 y 34 de Logroño.