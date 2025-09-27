El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 27 de septiembre de 2025

LOGROÑO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 27 de septiembre de 2025, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas máximas que siguen subiendo.

El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas. El viento soplará del noroeste o variable, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas permanecerán solo con ligeros cambios, mientras que las máximas continúan en ascenso. Oscilarán 8 y 27 grados en Calahorra; entre 7 y 26 grados en Haro; y entre 8 y 25 grados en Logroño.