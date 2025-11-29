El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 29 de noviembre de 2025

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, en La Rioja, más nubes y temperaturas que irán bajando ligeramente.

El cielo estará poco nuboso, aumentando la nubosidad durante el díua, con precipitaciones débiles por la noche, más probables y frecuentes en el oeste. La cota de la nieve irá bajando de 1.900 a 1.500 metros.

Habrá probabilidad de brumas y bancos de niebla y heladas débiles en zonas de montaña. El viento soplará de dirección variable, tendiendo a fijarse del suroeste en la sierra y a aumentar en intensidad.

Las temperaturas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso en general. Oscilarán entre 3 y 12 grados en Calahorra; entre 3 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 12 grados también en Logroño.