El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 5 de septiembre de 2026

LOGROÑO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 5 de septiembre, en La Rioja, temperaturas máximas que superarán los 38 grados en la Ribera.

Se esperan intervalos nubosos, con nubosidad de evolución diurna. No se descarta alguna precipitación o chubasco en la segunda mitad del día.

El viento será flojo a moderado variable, sin descartar alguna racha muy fuerte asociada a los chubascos. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, y máximas en ligero descenso. Por localidades, oscilarán entre 20 y 41 grados en Calahorra; 17 y 38 en Haro; y 19 y 39 en Logroño.