El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 10 de abril de 2026

LOGROÑO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 10 de abril de 2026, en La Rioja, que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 30 grados.

El cielo estará poco nuboso en general en toda la comunidad. El viento soplará variable o de componente sureste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas serán algo más bajas, mientras que las máximas irán en ligero o moderado ascenso en la sierra y sin cambios en el valle. Oscilarán entre 10 y 31 grados en Calahorra; entre 9 y 29 grados en Haro; y entre 9 y 30 grados en Logroño.