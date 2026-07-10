El tiempo en La Rioja hoy, viernes 10 de julio de 2026

LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 10 de julio de 2026, en La Rioja, posibles tormentas y un ligero descenso de las temperaturas, sobre todo en las máximas.

El cielo presentará intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, tendiendo a poco nuboso al final del día. Habrá nubosidad de evolución diurna en la segunda mitad del día, con probabilidad de tormentas y chubascos, principalmente en la Ibérica.

El viento soplará variable, flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.

Por su parte, las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en el valle y no variarán en la sierra, mientras que las máximas serán algo más bajas. Oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra; entre 19 y 38 grados en Haro; y entre 20 y 37 grados en Logroño.