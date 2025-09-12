El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LOGROÑO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, en La Rioja, intervalos nubosos y máximas algo más bajas.

El cielo presentará intervalos nubosos. El viento soplará de dirección variable, con predominio de componente oeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas mínimas no variarán o irán en ligero ascenso, mientras que las máximas serán ligeramente más bajas. Oscilarán entre 16 y 27 grados en Calahorra; entre 14 y 26 grados en Haro; y entre 15 y 27 grados en Logroño.