El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

LOGROÑO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, en La Rioja, probabilidad de rachas de viento fuertes o muy fuertes en montaña durante la mañana.

El cielo estará, en general, nuboso, con apertura transitoria de claros. Se esperan algunas lluvias y chubascos, más probables durante la primera mitad del día.

El viento soplará del sur y sureste, con algún intervalo de intensidad fuerte. No se descarta alguna racha muy fuerte en la sierra por la mañana.

Por su parte, las temperaturas estarán en descenso en la Ibérica y con pocos cambios en la ribera. Éstas oscilarán entre los 12 y 21 grados de Calahorra, 9 y 20 de Haro, 11 y 21 de Logroño.