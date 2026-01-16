El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 16 de enero de 2026

LOGROÑO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 16 de enero de 2026, en La Rioja, nubes y temperaturas sin grandes cambios.

El cielo presentará predominio de cielo nuboso. Se esperan precipitaciones débiles, con la cota de nieve bajando hasta los 1.200 ó 1.000 metros.

Habrá heladas débiles, principalmente en zonas de montaña. El viento soplará suroeste en la Ibérica y del noreste en el valle, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en ligero descenso en la sierra, mientras que permanecerán sin cambios o serán algo más altas en el valle. Oscilarán 3 y 11 grados en Calahorra; entre 3 y 9 grados en Haro; y entre 2 y 10 grados en Logroño.