El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 18 de septiembre de 2026

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 18 de septiembre, en La Rioja, temperaturas más bajas en general.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas y altas, sin descartar alguna precipitación débil dispersa. El viento soplará del norte y noroeste, flojo en general.

Por su parte, las temperaturas, tanto mínimas como máximas, no variarán o serán algo más bajas. Oscilarán entre 12 y 26 grados en Calahorra; entre 10 y 24 grados en Haro; y entre 11 y 25 grados en Logroño.