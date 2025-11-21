El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 21 de noviembre de 2025, en La Rioja, cielo nuboso con intervalos nubosos, precipitaciones débiles o localmente moderadas, disminuyendo al final del día.

La cota de nieve estará en 400-600 metros. Se espera viento del oeste, noroeste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas irán en descenso, con heladas débiles, que podrán ser localmente moderadas en la Ibérica. Por localidades, oscilarán entre 2 y 7 en Calahorra; 0 y 6 en Haro; y 1 y 6 en Logroño.