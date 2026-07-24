El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 24 de julio de 2026

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 24 de julio de 2026, en La Rioja, que suban ligeramente las temperaturas máximas.

El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde. El viento soplará variable, tendiendo a noroeste, flojo aumentando a moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas estarán estables o subirán ligeramente. Oscilarán entre 20 y 42 grados en Calahorra; entre 17 y 39 grados en Haro; y entre 19 y 39 grados en Logroño.