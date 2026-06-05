El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 5 de junio de 2026

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 5 de junio de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas con ligeros cambios.

El cielo estará poco nuboso, con predominio de nubes altas y algunas nubes bajas a primeras horas.

El viento soplará variable o de componente norte, flojo en general. Por su parte, las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas con ligeros cambios. Éstas oscilarán entre los 11 y 25 grados de Calahorra, 10 y 24 de Haro, 11 y 24 de Logroño.