El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 6 de marzo de 2026

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 6 de marzo de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en notable descenso en la sierra.

El cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones que podrán ser en forma de chubascos e ir acompañados de tormenta. No se descarta nieve en zonas altas de la sierra. El viento soplará del norte y noreste, flojo o moderado.

Por su parte, las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en descenso, que será notable en la sierra. Éstas oscilarán entre los 8 y 14 grados de Calahorra y Logroño, 8 y 13 en Logroño.