El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 8 de mayo de 2026

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 8 de mayo de 2026, en La Rioja, lluvias y tormentas que podrán ser fuertes, y temperaturas mínimas más altas.

El cielo estará nuboso, con lluvias y chubascos, que ocasionalmente pueden ir con tormenta, y localmente podrían ir con granizo. No se descartan brumas y bancos de niebla.

El viento soplará del sureste, flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes.

Las temperaturas mínimas serán algo más altas, mientras que las máximas no variarán. Oscilarán entre 9 y 22 grados en Calahorra; entre 8 y 20 grados en Haro; y entre 9 y 21 grados en Logroño.