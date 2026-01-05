Todas las CCAA, menos Extremadura y Canarias, siguen mañana en alerta por lluvia, nieve, olas y frío con mínimas de -5ºC

Una capa de nieve cubre las calles del barrio de Santa Eugenia durante la borrasca ‘Francis’, a 5 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/ LOGROÑO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 33 provincias de todas las comunidades autónomas (menos las de Extremadura y Canarias) así como la ciudad autónoma de Melilla activarán este martes los avisos por nieve, viento, oleaje y frío, con mínimas de hasta -5ºC en Albacete, Ávila, Cuenca, Huesca y Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en aviso amarillo por nieve estarán Almería, Granada, Asturias (suroccidental, central y valles mineros, así como cordillera y picos de Europa), Cantabria (del Ebro y Liébana), León, Palencia, Albacete, Lugo, Murcia (noroeste), Navarra (vertiente cantábrica), Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, La Rioja (ibérica), Alicante y Valencia. En Cantabria (centro y valle de Villaverde) y Burgos se elevará al nivel naranja (importante).

Asimismo, el frío activará los avisos amarillos en Granada, Teruel, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Tarragona, Madrid (sierra), Navarra (vertiente cantábrica, centro y pirineo), Alicante y Valencia, que se elevarán a nivel naranja en Huesca, Girona y Lleida.

Al mismo tiempo, Málaga, Huesca, Baleares (Menorca), Barcelona, Girona y Lleida tendrán aviso amarillo por viento. También en este nivel, pero por oleaje ,estarán Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costa), Tarragona, A Coruña y Melilla (costa), que alcanzará el nivel naranja en Baleares (Menorca) y Girona.

De esta forma, AEMET prevé para este martes nevadas en cotas bajas del extremo norte peninsular, probables en interiores del sureste a primeras horas. También ha destacado las heladas generalizadas en la Península, que serán moderadas y localmente fuertes en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas.

Asimismo, se mantendrá la inestabilidad en el extremo sureste peninsular, Melilla y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, ocasionalmente con tormenta, probables en forma de nieve en interiores del sureste a una cota de entre 300 y 500 metros, sin descartar acumulados en Mallorca por encima de los 500 o 700 metros, con tendencia a despejar.

A su vez, el paso de frentes también dejará cielos nubosos o cubiertos en el noroeste y centro norte peninsular, con precipitaciones en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y norte de la Ibérica y de la meseta Norte con tendencia general a remitir. La cota se situará entre los 400 y 600 metros, pero podrán bajar a 200 o 400 metros en el centro norte.

Por ello, se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto, con intervalos nubosos en montañas de la mitad norte peninsular, zonas de ambas mesetas y a primeras horas en el resto del Mediterráneo. Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas también posibles de forma ocasional en el resto.

En cuanto a temperaturas máximas, descenderán en el tercio sur peninsular, un descenso que será notable en puntos de Andalucía, así como en Asturias y Pirineos, mientras que ascenderán en el resto del cuadrante nordeste y en zonas de la meseta Norte.

Las mínimas estarán en descenso en Baleares y mitad sureste peninsular y serán localmente notables en Andalucía oriental, con ascensos en Galicia, León y zonas aledañas, y pocos cambios térmicos en el resto. En este sentido, se esperan heladas prácticamente generalizadas en el interior peninsular que serán moderadas, incluso localmente fuertes, en interiores de la mitad este, meseta Norte y montañas.

Por último, soplará viento moderado de componente norte en la mayor parte del país, con poniente en el Estrecho y Alborán, y rolando a oeste al final en el Cantábrico y cuadrante noroeste. Se espera alcanzar intensidades fuerte o rachas muy fuertes en Ampurdán, norte de Baleares, Canarias, medio y bajo Ebro, litorales de Alborán, Galicia y Cantábrico, y montañas del centro y nordeste, también posible en puntos de la meseta Norte y litoral sureste.