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LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todas las comunidades autónomas, incluida La Rioja, suspenden en la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad, según ha destacado Ecologistas en Acción.

El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), aprobado por 196 países, entre ellos el Estado español y la Unión Europea, en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en diciembre de 2022, establece una hoja de ruta global para detener e invertir la pérdida de biodiversidad antes de 2030 mediante 23 metas concretas.

Ecologistas en Acción presentó el pasado mes de abril su evaluación del nivel de cumplimiento a nivel estatal de este acuerdo, pero ya que las comunidades autónomas (CCAA) ostentan amplias competencias en materia de gestión de la naturaleza, su implicación resulta imprescindible para alcanzar los compromisos asumidos por España.

Por ello, Ecologistas en Acción presenta un informe que analiza el grado de aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad por parte de las 17 CCAA y las dos ciudades autónomas españolas. Para evaluar el nivel de aplicación autonómica de este acuerdo se han analizado diez actuaciones vinculadas a las metas más relacionadas con las competencias autonómicas: estrategias de biodiversidad, restauración ecológica, gestión de espacios protegidos, especies exóticas invasoras, contaminación agraria, infraestructura verde, integración de la biodiversidad en políticas sectoriales, conservación de especies amenazadas y participación social. Cada actuación fue valorada mediante un sistema de evaluación que permite comparar el grado de avance entre territorios.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los resultados muestran una situación muy preocupante. Ninguna comunidad ni ciudad autónoma alcanza las categorías de evaluación "En el buen camino" o "Necesita mejorar". La Rioja presenta "Graves carencias", con una valoración del 10%, la peor de todas, junto a Asturias, Madrid, Murcia y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El análisis revela que, a menos de cuatro años del horizonte temporal fijado por el Marco Mundial de Biodiversidad, la aplicación autonómica sigue siendo fragmentaria, insuficiente y, en muchos casos, inexistente. Predominan las actuaciones aisladas y los instrumentos heredados de etapas anteriores, mientras que escasean los compromisos específicos alineados con las metas internacionales para 2030.

La evaluación realizada pone de manifiesto que la aplicación autonómica del Marco Mundial de Biodiversidad sufre de un alarmante retraso y está alejada de las exigencias necesarias para alcanzar los objetivos de 2030. La Rioja ha desarrollado algunas actuaciones sectoriales, pero no ha asumido todavía el Marco Mundial de Biodiversidad como una hoja de ruta estratégica que oriente sus políticas públicas.

La falta de estrategias actualizadas, objetivos cuantificables, mecanismos de coordinación intersectorial, sistemas de seguimiento y compromisos presupuestarios específicos compromete seriamente la capacidad del Estado español para cumplir los compromisos internacionales adquiridos en materia de biodiversidad. Solo faltan cuatro años para 2030, y es evidente que de seguir esta tendencia las administraciones autonómicas estarán impidiendo que se detenga la pérdida de biodiversidad para 2030 en el Estado español.

SITUACIÓN DE LA RIOJA

En el caso de La Rioja, apuntan que carece de una estrategia de biodiversidad vigente. Por otra parte la Ley 2/2023, de 31 de enero de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja que aprobó el anterior ejecutivo, incluía mecanismos autonómicos para garantizar la integración de la biodiversidad en las diferentes políticas sectoriales, pero "al entrar el nuevo gobierno autonómico se modificó la Ley y fueron derogados todos los artículos que hacían referencia a ello".

Aunque en La Rioja se supera el objetivo del 30% de superficie terrestre protegida, con la incorporación de la Red Natura 2000 (hay un 36%), la aplicabilidad y eficacia de sus planes de gestión "es deficiente".

La Rioja "no ha aprobado planes específicos alineados con la Meta 2 del MMBKM para restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados antes de 2030". Aunque está participando en la elaboración del futuro Plan Nacional de Restauración, "no existen objetivos autonómicos cuantificados, territorializados y evaluables".

La contaminación por nutrientes y plaguicidas continúa siendo una de las principales amenazas para la biodiversidad. La Rioja "carece de un plan específico relacionado con el uso sostenible de productos fitosanitarios, y no tiene previsto reducir la contaminación agraria en un 50 por ciento en 2030". El actual ejecutivo volvió a permitir el uso de glifosato que la anterior Ley autonómica de Biodiversidad y Patrimonio Natural prohibía en determinadas circunstancias.

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de 2021 establecía que las comunidades autónomas debían aprobar sus propias estrategias en un plazo máximo de tres años. Sin embargo La Rioja "no ha elaborado nada y no dispone de una estrategia autonómica de infraestructura verde, en cumplimiento de la Estrategia Estatal".

La Rioja si cuenta con planes de recuperación y conservación de especies amenazadas. Sin embargo "no se han hecho para todas las especies amenazadas. Concretamente de 66 especies catalogadas como amenazadas (en peligro o vulnerables) cuenta con plan para 14 de ellas". Aproximadamente un 21 por ciento. De estos planes, todos ellos, tienen el programa de actuaciones -que tenía una vigencia de 6 años- caducado. El Gobierno de La Rioja actual ni ha aprobado ningún nuevo plan ni ha renovado el programa de actuaciones de los planes aprobados que ya no está vigente.

En La Rioja las actuaciones relacionadas con especies exóticas invasoras se centran en el control o erradicación, sin planes para reducir en un 50 por ciento las tasas de introducción y establecimiento para 2030. Hay medidas para controlar la expansión del visón americano y del avispón asiático, pero "no hay un plan global para el conjunto de las EEI". Por ello, Ecologistas en Acción se propuso crear un Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras desarrollando el contenido del artículo 134.2 de la Ley 2/2023, de 31 de enero de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, pero no se obtuvo respuesta.