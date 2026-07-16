El Torneo Internacional de Tenis Femenino 'Ciudad de Logroño' reunirá a más de un centenar de jugadoras profesionales en el CDM Las Norias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Deportivo Municipal Las Norias acogerá, del 17 al 23 de agosto, la segunda edición del Torneo Internacional de Tenis Femenino 'Ciudad de Logroño', open absoluto de la categoría femenina profesional de mayores de 16 años, organizado por el Club Natural Tenis, en colaboración con Logroño Deporte y el Gobierno de La Rioja.

El torneo ha sido presentado este jueves por el presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias; el gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja, la presidenta del Club Natural Tenis, Rosa Angélica Varas, el director técnico de la Federación Riojana de Tenis, Luis Arteaga; el director del torneo, Oliver Patricio Carroza, y la jugadora Valentina Vargas.

El evento, de entrada gratuita, se desarrollará del 17 al 23 de agosto en el Centro Deportivo Municipal Las Norias y forma parte del calendario oficial del World Tennis Tour de la Federación Internacional de Tenis (ITF). Está dirigido a jugadoras profesionales de países de todo el mundo. Contará con 120 participantes, seleccionadas en base a su ranking.

"No obstante, el torneo, gracias a la buena experiencia de la edición celebrada el año pasado, así como a la calidad de las instalaciones y el atractivo de nuestra ciudad, ha recibido hasta 500 solicitudes para participar", ha destacado el presidente de Logroño Deporte.

"Nuevamente vamos a poder disfrutar en Logroño de un torneo del máximo nivel con jugadoras de primera línea del tenis mundial y en unas instalaciones como las del Centro Deportivo Municipal Las Norias, que ofrecen la mayor calidad para la celebración de eventos de este tipo", ha destacado Iglesias.

El concejal ha subrayado que "para el Ayuntamiento es motivo de orgullo que Logroño siga siendo sinónimo de deporte al máximo nivel con competiciones nacionales e internacionales que nos permiten disfrutar, no solo de lo puramente deportivo, sino del ambiente que acompaña estos eventos y que llena nuestra ciudad de vida, actividad y convivencia".

El gerente de la Fundación Rioja Deporte, Jesús Rioja, ha destacado que "desde el Gobierno de La Rioja, la Fundación Rioja Deporte y el Ayuntamiento de Logroño, con la sintonía que tenemos, se pueden llevar a cabo cosas importantes", añadiendo que "dinamizar el mundo del deporte es bueno para todos y que existan estos torneos constituye un referente donde se pueden mirar los niños y niñas".

Desde la Federación Riojana de Tenis, Luis Arteaga ha considerado "un orgullo ver a Logroño en el calendario internacional con un torneo que, con apoyo, puede mantenerse y crecer".

El director del torneo, Oliver Patricio Carroza, ha asegurado que se trata de un evento deportivo que "facilita la proyección de muchas jugadoras". Ha detallado que el torneo se disputará tanto en la modalidad de individual como en dobles, constando de fase previa (qualy) y cuadro principal (maindraw).

Finalmente, la jugadora ecuatoriana Valentina Vargas ha afirmado que el torneo de Logroño "es una oportunidad para las jugadoras que tenemos el sueño de seguir avanzando en esta carrera profesional". "España tiene uno de los mejores niveles en tenis", ha indicado para finalizar.