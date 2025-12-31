'Toropasión' impacta en redes a las puertas de su 25º aniversario con una felicitación navideña que emociona

Archivo - Toropasión impacta en redes a las puertas de su 25º aniversario con una felicitación navideña que se ha vuelto viral. - TOROPASIÓN - Archivo

'Toropasión' ha presentado su felicitación navideña 2025, una obra audiovisual de marcado carácter emocional y estética casi cinematográfica que está causando un notable impacto en redes sociales, donde ha alcanzado más de 200.000 visualizaciones en sus primeras horas desde su lanzamiento.

La felicitación, concebida como un relato íntimo y simbólico, cobra un significado especial en un momento clave para la empresa, que en 2026 celebrará 25 años de trayectoria. Lejos de una felicitación convencional, la pieza se articula como una historia de legado y nacimiento, donde la bravura, la protección y la fe en el futuro actúan como hilo conductor.

El eje creativo del proyecto es un texto narrado en primera persona que establece un poderoso paralelismo entre el instinto de una madre defendiendo a su cría y los orígenes de 'Toropasión', cuando hace "25 inviernos" tres personas decidieron avanzar contra todo pronóstico para defender un sueño. Una metáfora que conecta la esencia del toro bravo, la de embestir pese a todo con bravura, y con los valores fundacionales de la empresa: convicción, esfuerzo, identidad y pasión.

Esta pieza casi cinematográfica es obra del publicista Carlos Bernabé, considerado por muchos como el gran referente en la producción audiovisual taurina. Sus trabajos han alcanzado, a lo largo de su trayectoria, altas cotas de plasticidad, belleza y carga emotiva, convirtiéndose en auténticos relatos visuales capaces de trascender lo puramente promocional.

Polifacético e innovador, Bernabé marcó un antes y un después en la comunicación taurina hace casi dos décadas, apostando siempre por la creatividad, la emoción y nuevos lenguajes narrativos para la difusión de la fiesta.

Vinculado a 'Toropasión' desde hace años como director de comunicación y creador de contenidos, Bernabé ha sido el artífice de piezas que han marcado un punto de inflexión en la manera de contar y mostrar los festejos taurinos desde una óptica emocional, estética y profundamente narrativa.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra 'El séptimo día', una producción audiovisual sobre el encierro de Pamplona que alcanzó una enorme repercusión en redes sociales y medios especializados. Aquella pieza, concebida con un lenguaje cinematográfico y simbólico, supuso un hito al priorizar las sensaciones, los silencios y la emoción previa al encierro, alejándose deliberadamente de los códigos tradicionales y abriendo un nuevo camino en la difusión audiovisual taurina.

La historia recuerda cómo 'Toropasión' nació "de una embestida sincera", guiada no por la comodidad ni la certeza, sino por la fe en una visión: sembrar de ilusión las calles, pueblos y plazas, poniendo en valor la bravura y transformando cada festejo en una emoción compartida. Un camino recorrido con constancia, trabajo y una firme creencia en el futuro, incluso cuando este parecía incierto.

Con esta felicitación, 'Toropasión' no solo desea unas felices fiestas, sino que lanza un mensaje de agradecimiento a todas las personas que han formado parte de su historia: quienes acompañaron el proyecto desde sus inicios, quienes hoy continúan impulsándolo y quienes, desde el recuerdo, siguen siendo parte esencial del camino.

La Navidad, como subraya la pieza, es tiempo de memoria y responsabilidad: del legado que se deja, de los valores que se transmiten y de aquello que merece ser cuidado para que perdure. Un mensaje que conecta directamente con el espíritu de Toropasión y con la mirada puesta en un 25º aniversario que se celebrará en 2026 como un hito de fe, lucha y futuro.

Porque, como concluye la felicitación, mientras haya alguien dispuesto a defender lo que ama, la bravura nunca morirá.

'TOROPASIÓN', 25 AÑOS DE LIDERAZGO

Con 25 años de liderazgo, 'Toropasión' se ha consolidado como un referente absoluto en la creación, organización y difusión de los festejos populares. Su trayectoria está avalada por 19 Campeonatos de España y 16 Ligas del Corte Puro, cifras que reflejan una apuesta constante por la excelencia, la innovación y la emoción.

A lo largo de este cuarto de siglo, 'Toropasión' ha sido creadora de algunos de los formatos más innovadores y reconocibles del panorama taurino, como el Encuentro de Tauromaquias, Recortadores con toros de fuego, la Liga de las Anillas All-Stars o la Liga del Corro, propuestas que han ampliado horizontes, renovado públicos y enriquecido la Fiesta desde el respeto a la tradición.

Su carácter pionero traspasa fronteras, siendo responsable del primer concurso de recortadores celebrado en la historia de México, que tuvo lugar en Aguascalientes, así como del único concurso de estas características celebrado en la Real Maestranza de Sevilla, escenarios que simbolizan la dimensión histórica y cultural de su labor.

Todo ello sustentado en un firme compromiso con la defensa, promoción y difusión de la Fiesta, entendida como patrimonio cultural, expresión de identidad y emoción colectiva. Veinticinco años después, Toropasión continúa embistiendo al frente, fiel a sus valores y liderando el camino hacia el futuro.