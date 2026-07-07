La Torre Norte de La Redonda logra un éxito rotundo en su primer año de apertura con más de 20.000 visitantes - DIÓCESIS

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde que abriera sus puertas al público el pasado 10 de julio de 2025 hasta la previsión del próximo viernes 10 de julio de 2026, la Torre Norte de La Redonda (Logroño) ha recibido más de 20.000 visitantes, superando ampliamente todas las expectativas iniciales.

En cuanto a la procedencia de los usuarios, más del 65% del total de las visitas corresponden de forma conjunta a turistas nacionales, peregrinos que realizan el Camino de Santiago y turistas extranjeros.

En el ámbito internacional, resulta especialmente destacable la alta y constante afluencia de ciudadanos procedentes de EEUU, Italia, Francia o Corea del Sur, quienes visitan con profundo interés, respeto y emoción tanto la torre como el propio templo de la Concatedral.

La respuesta del público tras la ascensión ha sido unánimemente positiva, tal y como reflejan las plataformas de reseñas digitales. Las valoraciones destacan la belleza de las panorámicas de la capital riojana y de la propia experiencia cultural del ascenso por el interior de una torre barroca.

Precisamente, uno de los momentos cumbre y mejor valorados de la experiencia es la oportunidad de presenciar y participar en el toque de las campanas a las 19,30 h. y a las 19,45 h., guiados por la profesionalidad y cercanía del campanero, lo que convierte la visita en una inmersión sensorial única.

REINVERSIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO

Fiel al compromiso con la conservación del monumento, todo lo recaudado a través de las entradas durante este primer año de funcionamiento se ha destinado como inversión directa para la restauración y mantenimiento del patrimonio de la Concatedral.

Asimismo, el éxito de la iniciativa ha posibilitado el fomento del empleo local mediante la creación de un puesto de trabajo dedicado en exclusiva a la atención diaria de los visitantes.

De cara a los próximos meses, los ingresos obtenidos continuarán invirtiéndose en proyectos clave, tales como la restauración de la verja y de la puerta principal y el saneamiento de las cubiertas de la Concatedral.

PRIMER ANIVERSARIO

Para conmemorar este primer hito anual, la Concatedral ha diseñado dos iniciativas especiales orientadas tanto a los ciudadanos locales como a los visitantes:

1. Concierto Extraordinario de Campanas: El próximo sábado 18 de julio a las 20,45 horas, la Asociación de Campaneros de La Rioja ofrecerá un concierto exclusivo a cargo de repiques de las 12 campanas. El espectáculo sonoro está pensado para ser disfrutado de forma pública y gratuita desde la Plaza del Mercado.

2. Promoción de Aniversario para residentes: Con el objetivo de agradecer el apoyo de la sociedad riojana, a partir del 10 de julio se establece la gratuidad de la segunda visita para todos los logroñeses y riojanos que decidan volver a subir a la torre, durante los meses de julio y agosto, presentando su entrada de la visita anterior.

La apertura de la Torre Norte no solo ha enriquecido la oferta turística y cultural de Logroño, sino que se confirma como un motor sostenible de autofinanciación para la salvaguarda de uno de los tesoros arquitectónicos más queridos de La Rioja.