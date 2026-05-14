Un total de 1.464 firmas piden al alcalde de Logroño revertir los recortes de presupuesto en la Biblioteca Rafael Azcona - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento ciudadano ha recogido un total de 1.464 firmas en la que exigen al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que "revierta todos los recortes realizados en el presupuesto de la Biblioteca Rafael Azcona" de la capital. Una recogida de firmas que, como han indicado, se ha llevado a cabo en entre 4 y 6 semanas lo que demuestra "lo que le importa" a la sociedad.

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo de Apoyo a la Biblioteca, Jacinta Gaviria, quien, junto a otros usuarios, ha presentado una instancia dirigida al alcalde acompañadándola con todas estas firmas.

Como ha indicado, "entre el año pasado y éste" los recortes "alcanzan unos 65.000 euros aproximadamente". Y todo ello afecta a los servicios de la propia biblioteca.

Entre otros asuntos, explica, "no se renuevan los libros" de la zona de infantil "que están muy estropeados por el uso". También lamenta que falta personal "para ciertas actividades" y asegura que la biblioteca necesita "más dotación". "Se ha perdido parte de la animación a la lectura y otras actividades..." aunque, como ha reconocido, "se está sustituyendo por el voluntarismo de ciudadanos y de los propios trabajadores de la biblioteca".

La portavoz ha explicado que en reuniones anteriores con el alcalde de Logroño "nos aseguró, en marzo de 2025, que no se iba a recortar el presupuesto incluso que podría incrementarse pero lo que hemos visto es que encima de que no ha aumentado, éste ha disminuido".

'AÑO RAFAEL AZCONA'

Todo ello, además, en una temporada muy especial al ser declarado 2026 como 'Año Rafael Azcona'. "Es muy significativo porque en la propia biblioteca hay un espacio dedicado al guionista logroñés, con toda su bibliografía, documentos... y nos llama mucho la atención que (a pesar de todo lo que quieren hacer desde el Ayuntamiento) se recorte".

Finalmente la portavoz no ha querido pasar por alto el "orgullo" de todos los usuarios por esta biblioteca. "Todo el mundo al que le hemos solicitado su firma, explicándoles el porqué, han querido colaborar con nosotros".