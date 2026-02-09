Un total de 18 comercios de Logroño participan en la ruta 'Mujeres científicas en las Cien Tiendas'

LOGROÑO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 comercios del centro de Logroño participan en la iniciativa 'Mujeres científicas en las Cien Tiendas', una ruta de escaparates en los que se exponen ilustraciones y biografías de 18 científicas de relieve internacional. La ruta, que podrá recorrerse hasta el próximo 28 de febrero, forma parte de la celebración del '11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia'.

Eduardo Fonseca, vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Conrado Escobar, alcalde de Logroño; y Diego Ochoa, presidente de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas, inauguran mañana, martes 10 de febrero, esta exposición urbana realizando un recorrido.

La ruta de escaparates se enmarca en las actividades conmemorativas del '11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia' del programa Ciencia La Rioja, impulsado por Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esta actividad cuenta, además, con el apoyo de la Librería Santos Ochoa y de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas de Logroño. Las ilustraciones expuestas pertenecen al libro 'Científicas. Astrónomas, biólogas, ingenieras y muchas más que han hecho historia' (autores: Cristina Serret y colectivo Wuji House) y han sido cedidas por la Editorial Shackleton Books.