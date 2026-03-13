Un total de 195 fotógrafos presentan más de 1.100 imágenes de la biodiversidad al concurso 'Naturaleza de La Rioja'

Primer premio 'Demanda salvaje dentro de la categoria Paisajes naturales de La Rioja' del concurso 'Natturaleza de La Rioja? - GOBIERNO RIOJANO-EDUARDO RUIZ

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U y la Federación Riojana de Fotografía (FRF), ha reunido en su XIX edición a 195 autores que han presentado un total de 1.120 fotografías que muestran impresionantes imágenes de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Durante la entrega de premios que se ha celebrado hoy, día 13, en el Centro Tecnológico de La Fombera, la consejera Noemí Manzanos ha agradecido la alta participación en el certamen un año más, la gran calidad y sensibilidad de todas las imágenes presentadas que "son fotografías con las que no solo aprendemos a apreciar la riqueza natural de La Rioja, sino que nos ayudan a concienciar sobre la importancia de protegerla, admirarla y quererla".

El concurso ha otorgado ocho premios repartidos en cinco categorías, con las que se ha buscado recoger la mayor variedad posible de miradas, puntos de vista y, por supuesto, de elementos que reflejen la riqueza y la diversidad de la naturaleza riojana. La categoría a la que se han presentado un mayor número de trabajos ha sido la de 'Flora y fauna de La Rioja' con 435 fotos, seguida por la categoría de 'Paisajes naturales de La Rioja' con 272, 'Fotografía artística sobre la naturaleza de La Rioja' con 231 y 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja' con 182 fotografías.

El certamen promovido por el Gobierno de La Rioja se ha consolidado como una de las citas más destacadas del calendario fotográfico nacional, premiando la creatividad, la maestría fotográfica y el compromiso con la conservación del entorno natural. De los 195 participantes de esta edición, 94 son riojanos, el 48,2 por ciento. El resto, 101 fotógrafos, proceden de diversas comunidades autónomas, siendo País Vasco, Andalucía, Cataluña y Navarra las zonas que aportan mayor número de concursantes.

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS

El primer premio en la categoría 'Paisajes naturales de La Rioja', dotado con 1.500 euros y medalla de oro de la Confederación Española de Fotografía (CEF), ha sido para la fotografía 'Demanda salvaje', muestra un impresionante paisaje de Mansilla captada por el objetivo del riojano Eduardo Ruiz Baltanás.

El jurado ha valorado la presencia de dos planos y el contraste de su diferencia de color, en el primero plano cálido por la aportación del sol sobre las laderas y, en el segundo, frío de las montañas. La imagen transmite sensación de amplitud, frío y naturaleza salvaje, con un contraste muy fuerte entre el azul, el blanco y los tonos tierra.

El segundo premio en esta misma categoría, dotado con 1.000 euros y medalla de plata, ha recaído en la fotografía Secando las plumas Mansilla, del también riojano Daniel Pérez Acevedo. Se trata de una atractiva instantánea que capta un paisaje en el que se muestra la perfecta combinación de la vida en la naturaleza: niebla, vegetación y agua, coronado por el aporte del cormorán secando sus alas al sol, que le da el toque compositivo a la imagen.

El certamen incluye dos premios en la categoría 'Flora y fauna de La Rioja'. El primero, dotado de 1.500 euros y medalla de oro de la Federación de Fotografía, ha correspondido a Rojo y negro, una espectacular imagen protagonizada por un mirlo (Turdus merula), obra del gaditano Arturo Montes de Oca Fornell.

La obra destaca por su cuidada composición en la que el ave y una rama forman una diagonal que funciona muy bien visualmente con el contraste de color entre el negro del mirlo y el rojo de las bayas. La obra On the trail del catalán Pepe Badia Marrero ha logrado el segundo galardón, con 1.000 euros y medalla de plata, por una imagen que destaca por la sutileza de formas y colores de la vegetación, pero sobre todo por la posición de una mariquita, cambiando de planta en el preciso instante de la captura fotográfica.

En la categoría de 'Fotografía artística sobre la naturaleza de La Rioja', el premio dotado con 1.500 euros y medalla de oro de la FRF ha reconocido la imagen Estelas blancas, del fotógrafo vizcaíno Endika Martín Rodríguez. Se trata de una imagen muy dinámica y plástica por la abstracción que se genera por las aves en movimiento en contraposición de las que permanecen estáticas.

El segundo premio de esta misma categoría, dotado con 1.000 euros y medalla de plata, ha recaído en el catalán Lluc Semis por su obra A(blue)billa. Una imagen que resalta por su composición, luces, sombras y un azul muy potente y atrayente y por supuesto, por la presencia de la abubilla (Upupa epops) y su posición en el encuadre.

El concurso incluye también una categoría que lleva por título 'El ser humano y la naturaleza en La Rioja', cuyo premio de 1.000 euros y medalla de bronce ha recaído en la fotógrafa ucraniana Khrystyna Vertyletska, residente en Estollo (La Rioja). Tal y como ha valorado el jurado, en su imagen Notas de invierno, tomada en el valle del Oja, en los hayedos de Ezcaray. Resalta por el contraste entre la grandiosidad del paisaje nevado y el personaje, con un peso visual en la fotografía muchísimo más sutil que permite sentir la calma del momento.

Por último, también se ha entregado un premio de 500 euros y medalla de bronce de la FRF para la mejor imagen de fotógrafos residentes en La Rioja que ha recibido el najerino Rafael Díez Corcuera. En su imagen llama la atención la gran calidad técnica de la toma y por la composición formada por la posición en el encuadre de los dos elementos principales: la luna y el ave.

MÁS DE 14.600 FOTOGRAFÍAS

A lo largo de sus 19 ediciones, el concurso 'Naturaleza de La Rioja' se ha convertido en una cita habitual para fotógrafos de todo el país, incluso de participantes internacionales. Hasta la fecha, se han presentado 14.603 fotografías sobre el medio ambiente riojano. Las 'Aves de los Sotos', los 'Paisajes del Rioja', 'La Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama', 'Los sotos y riberas del Ebro' a su paso por La Rioja, los paisajes de 'La Red Natura 2000 de La Rioja', 'Los bosques de La Rioja', 'La fauna de La Rioja', 'El Parque Natural de la Sierra de Cebollera', 'Formas geológicas singulares de La Rioja' y, desde hace siete ediciones, 'Naturaleza de La Rioja' en sentido genérico, han sido los temas fotografiados a lo largo de la historia del certamen.

EXPOSICIÓN ITINERANTE AL AIRE LIBRE

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja' se acompaña de una exposición itinerante que recoge las ocho fotografías ganadoras y otras 21 imágenes presentadas al concurso. La muestra se presenta en paneles de gran formato y al aire libre, y recorrerá durante los próximos meses las plazas y calles de varias localidades riojanas, entre ellas la capital, Logroño, y buena parte de las cabeceras de comarca. Las fechas de las localidades por las que pasará la muestra se darán a conocer en los próximos meses, a través de la web donde pueden disfrutarse de las imágenes premiadas https://www.larioja.org/concursofotonaturaleza.