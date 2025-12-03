Un total de 23 provincias y Melilla activan mañana avisos por nieve, viento y oleaje

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 provincias y Melilla activarán este jueves avisos por nieve, viento y oleaje, con acumulados significativos de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por nieve serán Huesca, León, Cuenca, Lleida y Navarra (prineo), mientras que Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Albacete, Cantabria (litoral), Tarragona, Murcia (noroeste), Vizcaya, Alicante, Castellón y Valencia activarán este nivel por viento.

También con aviso amarillo pero por oleaje estarán Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Pontevedra, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Sin embargo, se elevará a naranja (importante) en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral costa), A Coruña, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya.

La AEMET prevé para este jueves rachas muy fuertes de viento en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del sureste y de la fachada oriental peninsular. Además, espera probables rachas de 90 kilómetros por hora (km/h) durante la tarde en litorales de Cantabria y Vizcaya.

Así, la jornada estará marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio.

Si bien las lluvias son poco probables y de carácter ocasional en las islas Pitiusas, en la mayor parte del tercio sur y en la fachada oriental peninsular, se prevén más abundantes. En concreto, en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional.

Asimismo, nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota entre 1.300 y 1.500 metros (m). Sin embargo, en el sureste superarán los 1.800 m, mientras que en las montañas del cuadrante nordeste oscilarán entre los 1.000 y 1.300 m. También se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular y del este de la meseta Sur.

Por su parte, en Canarias habrá cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Al mismo tiempo, se esperan brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña.

En cuanto a temperaturas máximas, seguirán en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular.

A su vez, las mínimas estarán en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular con pocos cambios en el resto y en Canarias, mientras que las heladas serán débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, y moderadas en el Pirineo.

Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares. En general, será flojo en el tercio nordeste, pero llegará a ser fuerte con rachas muy fuertes en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del tercio sureste y de la fachada oriental peninsular. Además, en Canarias se espera alisio moderado con intervalos de fuerte.