Un total de 66 alumnos de las Trece Villas celebran en Almarza de Cameros su tradicional 'Día del Árbol'

66 Alumnos De Las Trece Villas Celebran En Almarza De Cameros Su Tradicional 'Día Del Árbol' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la Hermandad de las Trece Villas han celebrado este jueves, una jornada de convivencia en torno a los recursos naturales del Camero Nuevo en Almarza de Cameros con 66 alumnos, de entre 3 y 13 años, del Colegio Rural Agrupado 'Cameros Nuevo' y del Colegio Rural Agrupado 'Moncalvillo' de Viguera.

El director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha participado en esta jornada conmemorativa del 'Día del Árbol' junto con el acalde de Almarza de Cameros, Alberto Muro González, como presidente de turno de las Trece Villas, y el resto de alcaldes de los municipios que integran la Hermandad.

Esta actividad de convivencia, celebración y divulgación sobre los recursos naturales y culturales de la sierra camerana y su valor se enmarca en las actividades que el Gobierno de La Rioja organiza con motivo del Día Internacional de los Bosques que tendrá lugar el próximo 21 de marzo.

Alumnos y profesores han compartido al inicio de la jornada diferentes actividades de sensibilización distribuidas por edades y guiadas por el equipo de educadores ambientales, agentes forestales y bomberos forestales de la Dirección de Medio Natural y Paisaje.

También han realizado un paseo guiado, 'Todo lo que el bosque nos da', en el que a través de un juego por equipos y fomentando la cooperación, se han centrado en los beneficios que nos proporcionan los bosques.

A continuación, como es tradicional, se ha llevado a cabo una plantación de diferentes especies silvestres autóctonas como encinas, robles, pinos piñoneros y arces.

Con esta acción se pretende que los niños conozcan las especies más habituales que se encuentran en su entorno más cercano, a la vez que se profundiza en la convivencia y se refuerzan las señas de identidad de la Hermandad de las Trece Villas.

La jornada de convivencia de las Trece Villas ha concluido con una comida popular en la venta de Piqueras y entrega de regalos a los niños participantes.