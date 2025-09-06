Un total de 907 opositores de La Rioja y de varias provincias próximas realizan el examen a Guardia Civil en Logroño - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 907 opositores de La Rioja, País Vasco, Navarra y Castilla y León han realizado el examen para ser agente de la Guardia Civil, en unas pruebas teóricas y psicotécnicas que se han desarrollado en el Universidad de La Rioja en Logroño. Además, de la sede riojana hay otras 19 a las que se presentan más de 28.000 opositores.

En el caso de la Universidad de La Rioja de los 1.152 inscritos, se han presentado finalmente 907, por los 245 que no lo han hecho. Proceden de La Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, Palencia, Soria, Navarra y Cantabria, según ha informado el Instituto Armado.

La Guardia Civil ha indicado que en estos momentos a finalizado las pruebas de conocimientos teórico-practico gramática, ortografía e ingles. La siguiente prueba son las de aptitudes intelectuales -psicotécnicos.-

Esta fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Para el examen teórico, la Guardia Civil ha establecido veinte sedes cuya información se ha difundido a través de la página web del cuerpo, ubicadas en doce comunidades autónomas.

Concretamente, tendrán lugar en las provincias de Alicante, Ávila, Baeza, Cáceres, Cádiz, Gijón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Previamente a esta fase, se ha llevado a cabo una evaluación de los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

Así, los opositores que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

De esta forma, los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superada esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.