MADRID/LOGROÑO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5 empresas trasladaron su sede social a La Rioja en 2025, el mismo número que las que se fueron de la comunidad, según publica este lunes Informa D&B.

Una cifra que, a nivel nacional, alcanza a un total de 5.307 empresas que trasladaron su sede social a otra comunidad autónoma a lo largo del 2025, lo que supone apenas un incremento del 1% respecto al 2024.

Esta cifra, que implica un aumento de 53 sociedades que han cambiado su domicilio autónomo, representa la tercera más elevada desde 2016.

Cataluña vuelve a ser la Comunidad Autónoma con peor saldo entre entradas y salidas, con 115 empresas menos, aunque mejora respecto al año anterior, cuando perdió 371.

Le sigue Madrid, con un saldo negativo de 70 con el que, además, registra un retroceso por primera vez en esta década, así como Extremadura (-42), Aragón (-40) y Galicia (-17), entre otras regiones.

Por el contrario, Canarias lidera los mayores saldos positivos en 2025, con 79, por delante de otras comunidades como Andalucía (76), Baleares (65), Asturias (38) y Cantabria (13).

Siete comunidades mantienen un saldo positivo tanto en 2025 como en 2024 (Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias, La Rioja y Melilla), cuatro cambian el signo negativo por el positivo (Asturias, Murcia, Navarra y País Vasco) y Madrid destaca entre las que salen perdiendo: de las 266 empresas ganadas en 2024 a las 70 recortadas al año siguiente.

MAYORES MOVIMIENTOS POR CC.AA. Y FACTURACIÓN POR EMPRESAS

Por número total de movimientos en 2025, Madrid destaca con las 1.628 empresas que llegaron, de las que el 20% proceden de Cataluña y un 19%, de Andalucía. Por detrás aparecen Cataluña (699 entradas: la mitad, desde Madrid) y Andalucía (664: el 53% llegan también desde la Comunidad madrileña), señala el informe.

En cuanto a las ventas declaradas por las sociedades que trasladaron su sede social, la mayor diferencia se halla en Cataluña, con 2.963 millones de euros de saldo positivo, en buena parte debido al traslado de Criteria Caixa desde Palma de Mallorca a Barcelona. La región ya ha recuperado un 7% de las sociedades que la han dejado desde 2017, año del referéndum indepentista.

Las siguientes comunidades que resaltan en este aspecto son Murcia (256 millones de euros) y Canarias (149 millones), mientras que los mayores valores absolutos en negativo recaen en Baleares (1.715 millones de euros), Madrid (403 millones) y Aragón (374 millones).

Finalmente, el liderazgo por facturación en las compañías que se trasladaron el año pasado se da en Criteria Caixa, de Baleares a Cataluña y con unas ventas de unos 2.255 millones de euros; Iberian Lube Base Oils Company, de Madrid a Murcia, con 590,9 millones, y Levantur, de Murcia a Baleares, con un volumen de ventas que supera los 460 millones.

Se encuentran también las ventas de Longi Solar Technology Spain (casi 273,5 millones de euros, de Cataluña a Madrid), Compañía Trasmediterránea (244,2 millones, desde Madrid a Canarias) y Premier Pigs (cerca de 213,7 millones, de Aragón a Cataluña), indica Informa.