Un trabajador, atendido por inhalación de humo en un conato de incendio en Garpesa de Pérez Galdós

Los servicios de emergencias actuando en el conato de incendio de Garpesa, en la calle Pérez Galdós de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha tenido que se atendido por inhalación de humo en un conato de incendio que ha ocurrido esta mañana en el horno del establecimiento de Garpesa, ubicado en la calle Pérez Galdós 30 de Logroño.

Según los datos que han facilitado a Europa Press fuentes municipales, en concreto, se han quemado unas bandejas en el horno del local de panadería y pastelería, lo que ha dado lugar a que se generara bastante humo en la zona.

Se ha desplegado para ello una importante presencia de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño y de Policía Local de la ciudad, aunque, a su llegada, el fuego ya había sido extinguido.

Igualmente, han acudido al lugar recursos sanitarios. Las informaciones de fuentes municipales señalan que un trabajador ha tenido que ser atendido por inhalación de humo.