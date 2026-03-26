Trabajadores de Asprodema mostrarán en una concentración su "malestar general" ante "la gestión autoritaria" que sufren - ASPRODEMA

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Asprodema Rioja invitan a la ciudadanía y "a todos los que aman la entidad" a participar esta tarde -a partir de las 19,00 horas en la plaza Flamarique, 11, de Logroño- en una concentración ante "el malestar general" que está sufriendo la plantilla derivado de "una gestión autoritaria" que "no tiene en cuenta los derechos de los trabajadores".

Convocada por la Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja, la representante del Comité de Empresas del sindicato en Asprodema, Nieves Pérez, ha explicado a Europa Press que el motivo de esta concentración es "reivindicar la situación tan grave que estamos sufriendo en la entidad". Como ha reconocido, ésta es la primera vez en 40 años "que nos juntamos para hacer un acto de este tipo para que la sociedad se haga idea de la gravedad del asunto".

Pérez ha indicado que el Comité lleva ya un tiempo "recogiendo incidencias, testimonios por parte de los trabajadores..." y, finalmente, en la última asamblea que mantuvieron "otros muchos compañeros nos informaron de otras situaciones que estaban viviendo en sus puestos de trabajo".

"BAJAS LABORALES, FUGA DE TALENTOS, DESPIDOS IMPROCEDENTES..."

Conflictos relacionados -ha dicho- "con bajas laborales por el clima laboral, fuga de talentos, despidos improcedentes... entre otros". En definitiva, "muchas problemáticas" que vienen derivadas "por una gestión autoritaria".

A pesar de haber intentado dialogar con los representantes de la entidad y con la junta directiva "no nos escuchan" y, por tanto, "no nos queda más remedio que hacer esta concentración".

"Nos dan numerosos argumentos para retrasar el encuentro, aunque sí que conocen nuestra disconformidad. Aún así no quieren escuchar los problemas que estamos padeciendo", ha lamentado.

En estos momentos, Asprodema Rioja cuenta con unos 70 trabajadores y, como ha asegurado Pérez, "hay mucho apoyo entre los compañeros".

"UN PUNTO DE NO RETORNO"

Pérez reconoce que esta situación "no es nueva, llevamos ya muchos años sufriendo" pero ahora "hemos llegado a un punto de no retorno" y "no vamos a parar hasta que nos escuchen".

"Hemos llegado a un límite porque hay muchos testimonios de cambios de funciones en el puesto de trabajo sin previo aviso, sin respetar la legalidad, no nos escuchan y, por tanto, vemos que no hay negociación posible".

REIVINDICACIONES

Desde el Comité de Empresa, explica, nuestras reivindicaciones pasan, en primer lugar, porque la Junta Directiva "tome cuenta de todos los testimonios y de todas las denuncias que se están presentando" para que, en segundo lugar, "actúen según los estatutos de la entidad".

"Son temas muy delicados y, por tanto, no podemos avanzar mucho más pero lo que está claro es que los estatutos les permite actuar de forma inmediata aunque no lo hagan".

Por su parte, Pérez quiere dejar claro que "gracias a la profesionalidad de todos los trabajadores" esta situación no afecta a los usuarios de Asprodema (Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Intelectual Adultas).

"Sí que es cierto que algunos compañeros se han tenido que coger la baja por el clima laboral y hay veces que tenemos sobrecarga de trabajo pero, a nivel general y dado a que somos buenos profesionales, hemos evitado en todo momento que esto derive en las personas con discapacidad. Ni ellos ni sus familias notan nada".

"CONFIAMOS EN QUE NOS ESCUCHEN"

Pérez asegura que tras esta concentración "confiamos en que la Junta Directiva nos quiera escuchar y, entre todos, sobre todo entre los que dirigen la entidad, tomen cartas en el asunto" pero tiene claro que "si no nos escuchan, seguiremos concentrándonos o incluso tomando otras medidas que nos permita la ley".

Finalmente, desde el Comité invitan a "todos los que aman a Asprodema, y que entiendan los valores de esta asociación al servicio de las personas con discapacidad y sus familias, que nos ayuden y que compartan con nosotros esta tarde de concentración".