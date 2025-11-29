Los trabajadores de Residencias y Centro de Día de La Rioja se manifiestan contra el "bloqueo de la patronal"

Manifestación de los trabajadores de Residencias y Centros de Día de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Residencias y Centros de Días se han manifestado en Logroño, convocados por los sindicatos negociadores del IV Convenio Regional del sector -UGT, CCOO, CSIF y USO-, contra el "bloqueo de la patronal".

La protesta, que ha partido a las 18,00 horas de la plaza de la Diversidad para concluir frente al Palacio de Gobierno riojano, ha ido encabezada por una pancarta con el lema 'Por un convenio justo. Dependencia'. Una batucada ha acompañado la marcha, donde se han coreado gritos exigiendo condiciones adecuadas para el personal, mientras otras personas han realizado el recorrido en cortejo fúnebre para poner el acento en que el convenio está 'enterrado'.

Antes de partir, los representantes sindicales han realizado declaraciones a los medios de comunicación. Han sido concretamente la secretaria de Acción Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones de La Rioja, Carmen Martínez, el delegado sindical de CSIF, Ángel Laspeñas, y el secretario de Acción Sindical de USO, Jesús Fernández.

Saiz ha justificado la manifestación en que buscan que la patronal "de una vez se de cuenta que tiene que mover ficha y que tiene que hacer algo por toda esta cantidad de trabajadores, porque así no se puede estar". "No se puede estar con unos salarios que rozan el salario mínimo interprofesional y unas condiciones indignas que no llevan a ninguna parte", ha añadido.

Martínez, por su parte, ha indicado que "es una vergüenza como tienen las trabajadoras y trabajadores del sector, ante lo que pedimos el apoyo de la ciudadanía, ya que no es solo por nosotras sino por el cuidado de nuestros mayores". Ha señalado que la Consejería de Políticas Sociales "tiene que tomar medidas porque también son responsables de la situación".

Ha resaltado que "se ha subido hasta un 35 por ciento y esto no se ha repercutido en los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, ni en los salarios ni en las condiciones laborales".

Por su parte, Laspeñas ha insistido en que "nos manifestamos no solo

por luchar por un convenio digno de las trabajadoras y trabajadores de las residencias y centros de día, sino que luchamos por la dignidad de nuestros mayores, que están siendo atendidos por muy poquito personal".

Ha asegurado que "aquí todo el mundo ha cumplido; los trabajadores se sobresfuerzan, la administración ha puesto dinero, y los sindicatos hemos presentado unos borradores de convenio colectivo absolutamente, así que los únicos que faltan por cumplir son la patronal, que con más dinero tiene a los trabajadores en unas condiciones realmente indignas".

Fernández, en su intervención, ha recordado que "somos un servicio

esencial prestando cuidados a personas mayores que ahora están en los centros, pero hay que tener en cuenta que todos pasaremos por ahí al final, por lo que hay que resolver la situación, y poner recursos".

Para concluir, ha indicado que mientras las condiciones no son dignas para los trabajadores "se siguen abriendo residencias, algo que no es entendible", ante lo que ha exigido "un convenio justo y unas residencias que sean acordes a nuestros mayores".