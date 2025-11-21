Trabajadores residencias y centros día, optimistas con una reunión con Dependencia: "Esperemos que nos tiendan la mano" - EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este viernes ha tenido lugar la sexta concentración de los trabajadores de residencias y centros de día para exigir a la Patronal un convenio justo para el sector. Una convocatoria a la que han llegado más optimistas ya que, como han indicado, "hace escasos minutos nos acaban de comunicar que la semana que viene, el día 26, nos van a recibir desde la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores".

"Esperamos que en esa cita se nos tienda la mano y tengamos el apoyo de la Administración que consiga que la Patronal abra un poco la mano y nos dé unas condiciones dignas y con expectativas". En concreto, y según ha podido conocer Europa Press, se reunirán con la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, y con el viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo.

Así lo ha indicado el delegado sindical del CSIF en La Rioja, Ángel Laspeñas, como representante -en esta ocasión- de los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día -CCOO, CSIF, UGT y USO. Esta vez se han concentrado frente al centro de día de Gonzalo de Berceo, en Logroño.

Como ha recordado "lo que queremos es un convenio justo". Es más, como ha dicho, "ya no es que estemos buscando mejores condiciones laborales o retributivas de los trabajadores, que también, sino que estamos buscando que nuestros mayores, los usuarios, los que viven en centros de día, en residencias... puedan vivir en mejores condiciones".

Desde CSIF aseguran que "las repercusiones que tiene la falta de personal y las condiciones laborales malas lleva a una sobrecarga de trabajo tremenda para los trabajadores".

Esta situación "evidentemente" repercute "en la atención que se le da a nuestros mayores".

"BUSCAMOS TODOS LOS APOYOS POSIBLES"

Aún así, como ha indicado Laspeñas, están más expectantes porque "habíamos solicitado una cita con Dependencia y hace escasos minutos nos han comunicado que nos van a recibir la próxima semana. Buscamos todos los apoyos posibles y más de la Administración porque entendemos que puede presionar a que la Patronal ceda, entre otras cosas, para que a los trabajadores se les pague algo más del sueldo mínimo".

Si no mejora -insiste- "seguiremos con las medidas que hagan falta hasta conseguir unas condiciones de trabajo dignas que repercutan directamente en la atención a nuestros mayores".

Esta situación afecta a aproximadamente unos 2500 o 3000 trabajadores en La Rioja y la negociación del Convenio "lleva del orden de 4 o 5 años. Las reuniones se han intensificado muchísimo este año, pero ahora han llegado a un punto que ni para adelante ni para atrás. Entonces estamos esperando a que la Patronal acepte algunas de las reivindicaciones que hemos planteado".

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Subida salarial de, al menos, el 5 por ciento en los próximos 3 años para equiparar las retribuciones al mercado laboral

Reducción de la jornada anual que permita alcanzar las 37 horas semanales como primer paso, avanzando progresivamente hasta las 35

Complemento del 100 por 100 en las bajas por contingencias profesionales y comunes

Conversión de la prevención de riesgos en un modelo de excelencia aplicado en la práctica, con cumplimiento riguroso

Oferta formativa incentivadora, con seguimiento real de su aprovechamiento y aplicación.

Mejora de medidas de conciliación, como tiempo retribuido para acompañamiento a consultas médicas de familiares, ampliación del permiso de lactancia, más días de libre disposición y reducción del número de jornadas anuales.