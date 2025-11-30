Un trabajo del alpinista logroñés y videógrafo aficionado Rubén Pérez 'Ino' seleccionado para el BBK Mendi Film Festival

Rubén Pérez 'Ino' escalando a más de 6000 metros en Bhagirathi III - INO

El documental 'Bhagirathi III' realizado por el alpinista logroñés y videógrafo aficionado Rubén Pérez Blázquez 'Ino' ha sido seleccionado, en la edición de 2025, en el prestigioso 'BBK Mendi Film Festival', que se desarrollará en Bilbao, del 5 al 14 de diciembre. En concreto, el trabajo del riojano se proyectará en el Palacio Euskalduna, el 12 de diciembre, a las 17,30 horas.

'Ino' -como se le conoce de forma habitual en el mundo de la montaña- ha indicado a Europa Press que "es una enorme satisfacción que un documental realizado íntegramente por mí haya sido seleccionado en el BBK Mendi Film, uno de los festivales de cine de montaña más prestigiosos del mundo". "Este proyecto no solo ha sido grabar, editar y montar el documental, sino también escalar el Bhagirathi III y vivir la experiencia en primera persona", ha añadido.

Además, el alpinista riojano ha asegurado que "es un honor compartir selección con directores, guionistas y profesionales consolidados del mundo audiovisual. Para mí ha sido una oportunidad para mostrar esa parte artística que llevaba dentro y que quizá no había tenido ocasión de expresar de esta manera". La selección "supone la culminación de dos años de trabajo: expediciones, grabaciones en altura, horas de edición y un esfuerzo constante que finalmente se ve reflejado en este documental".

El mérito de haber alcanzado este escenario sin formación audiovisual ni respaldo industrial pone en valor su capacidad de contar historias reales, emocionales y humanas directamente desde las paredes verticales del Himalaya, los Andes o la Patagonia. Este reconocimiento sitúa a 'Ino' no solo como deportista de élite y cronista de sus propias expediciones, sino como una voz emergente dentro del cine documental español, que demuestra que el talento y la autenticidad pueden abrir puertas allí donde la técnica formal parecía imprescindible.

El recorrido internacional de 'Bhagirathi III' comenzó antes al ser seleccionado también el MOFF Festival Internacional de Cine de Montaña y Aventura (México). Este certamen es un escaparate internacional para películas de aventura y montaña, con difusión en varios países e impacto mediático.

La actividad documental asociada a 'Bhagirathi III', fue además reconocida con el premio FMM en Alpinismo Extraeuropeo, ligando el deporte de altura con la divulgación cultural y audiovisual.

EXPERIENCIA "DURA Y EXIGENTE"

"Escalar el Bhagirathi III -situada en India, y con 6454 metros- fue una experiencia realmente dura y exigente. Pasamos ocho días en la pared en condiciones muy comprometidas, y hubo momentos de cansancio extremo, pero todo ese esfuerzo cobró sentido al alcanzar la cumbre, y sobre todo al regresar sanos y salvos, a pesar de que uno de mis compañeros sufrió congelaciones durante la ascensión", ha destacado 'Ino'.

Además, ha reseñado que "también fue especial porque éramos varios escaladores que apenas nos conocíamos, y al terminar la expedición volvimos como amigos. Eso es algo que no siempre ocurre en este tipo de experiencias en alta montaña".

"Para mí ha sido una alegría y un privilegio escalar una montaña tan inaccesible y tan poco repetida. Es una vivencia que te transforma y que deja una huella muy profunda", ha asegurado.

Y si el reconocimiento cultural le ha llegado al alpinista logroñés este 2025, los éxitos deportivos también lo han encumbrado, logrando premios nacionales de máximo prestigio tanto de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) como de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM). Además, ha proyectado a la comunidad riojana en medios deportivos nacionales e internacionales.

ÉXITOS DEPORTIVOS

Todo en un año que comenzó para 'Ino' completando la primera repetición española de la vía 'Riders on the Storm' en la Torre Central de Torres del Paine, una de las rutas más icónicas y exigentes del alpinismo mundial.

Allí estuvo 20 días sin bajar de la pared, tras haber fijado previamente los primeros 13 largos. Durante ese tiempo afrontamos más de 1300 metros de escalada de alta dificultad, con pasos de hasta 7a en libre, artificial hasta A3 y condiciones meteorológicas extremas.

Esta actividad fue reconocida con: Premio FEDME en la categoría Alpinismo Extraeuropeo, el galardón más prestigioso a nivel nacional dentro del montañismo y alpinismo.

Premio FMM en la categoría Escalada en Pared, distinción otorgada por la Federación Madrileña de Montañismo a ascensiones de alto nivel técnico y compromiso vertical.

Y si esto sucedió en enero y febrero, en abril realizó la Cara Norte del Eiger - Alpes (Suiza). Una ascensión de la histórica Norte del Eiger, una de las grandes rutas del alpinismo clásico europeo. La pared es conocida por su complejidad técnica, roca cambiante, exposición, riesgo de hielo y avalanchas, y por requerir una combinación de resistencia, lectura de terreno y preparación psicológica.

En julio, realizó junto a la también alpinista riojana Cristina Serna, una expedición en Perú. Allí acometieron la ascensión a 9 picos nevados en la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash en solo un mes: Ishinca - 5.530 metros; Urus - 5.423 metros; Shacsha Sur - 5.703 metros; Shacsha Central - 5.764 metros; Ranrapalca - 6.162 metros; Tocllaraju - 6.034 metros; Yanapaccha - 5.460 metros; Chopicalqui - 6.354 metros; Huarapasca - 5.418 metros.

La realización de nueve ascensiones en un mes, algunas por rutas técnicas y otras en altura superior a 6.000 metros, "constituye un reto excepcional de aclimatación, resistencia y gestión logística en terreno glacial y mixto", ha señalado 'Ino'.