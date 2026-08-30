Trabajos de asfaltado obligarán este lunes a modificaciones en el tráfico en Avenida Solidaridad en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha informado de que este lunes, día 31 de agosto, el Parque Municipal de Servicios realizará trabajos de asfaltado y reparación de la calzada en diferentes puntos de Avenida Solidaridad.

Estas labores, como se especifica desde el Consistorio, se llevarán a cano en ambos sentidos, en concreto a la altura de la intersección con las calles Belchite y Villamediana.

Durante los trabajos, que se desarrollarán entre las 8 y las 17 horas, se realizarán cortes puntuales en la vía afectada, por lo que se habilitarán pasos alternativos para el tráfico en función del avance de la intervención.

Durante este período, quedará anulado el giro a la izquierda de 180º en Avenida Solidaridad para incorporarse al sentido contrario de la calle en dirección a Gran Vía.