Los trabajos de protección frente a desprendimientos en la LR-250 obligan a cortar el tráfico el miércoles 30

LOGROÑO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La carretera LR-250 permanecerá cortada al tráfico en tres franjas horarias el próximo miércoles, 30 de septiembre, como consecuencia de los trabajos de protección frente a desprendimientos que se realizan en esta vía.

Los cortes afectarán a ambos sentidos de circulación en el entorno del punto kilométrico 20+800, en el término municipal de Soto en Cameros.

La actuación permitirá avanzar en la instalación de una barrera dinámica destinada a interceptar y contener los materiales desprendidos del talud, protegiendo así la carretera abre eventuales desprendimientos.

Los cortes afectarán a ambos sentidos de circulación y serán necesarios para permitir la colocación sobre la calzada de una grúa de grandes dimensiones, que se utilizará para realizar las operaciones de izado y transporte del material hasta la zona donde se está instalando la barrera.

En concreto, los cortes totales de circulación están previstos en las siguientes franjas horarias: de 9,30 a 190,30 horas; de 11 a 12 horas; y de 12,30 a 13,30 horas.

Fuera de estos periodos, y siempre que las condiciones de ejecución y seguridad de los trabajos lo permitan, se dispondrán los medios auxiliares necesarios para restablecer temporalmente la circulación.

La zona permanecerá debidamente señalizada y balizada y se adoptarán las medidas necesarias para impedir el acceso de vehículos al tramo durante los periodos de corte total y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.