El tradicional Mercado de los Pimientos permanecerá abierto al público desde hoy hasta el 30 de noviembre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tradicional Mercado de los Pimientos de la Plaza Joaquín Elizalde permanecerá abierto al público todos los días de cada semana, de 10 a 14 horas, hasta el 30 de noviembre.

El mercado estará cerrado del 22 al 28 de septiembre, debido a las fiestas de San Mateo; y los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre por el Mercado de las Flores que se celebrará con motivo del Día de Todos los Santos.

Entre los productos ofrecidos por los agricultores participantes, además de los pimientos (frescos y asados), figuran ajos, guindillas, tomates y cebollas.