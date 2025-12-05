Tráfico inicia un Operativo Especial por el Puente de la Constitución y la Inmaculada

Archivo - La operación se desarrolla hasta la medianoche de lunes - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Tráfico inicia hoy, viernes 5 de diciembre, el Operativo Especial de Tráfico por el Puente de la Constitución y la Inmaculada, que estará operativo hasta la medianoche del próximo lunes, 8 de diciembre.

La Dirección General de Tráfico espera, para estos días, aproximadamente 65.000 desplazamientos por toda la red viaria de La Rioja.

Las horas de mayor intensidad de tráfico previstas para estos días se producirán el 5 de diciembre, desde las 15:00 hasta las 23:00 horas; el 6 de diciembre, desde las 9:00 a las 14:00 horas; el 7 de diciembre, desde las 9:00 a las 14:00 horas; y el 8 de diciembre, desde las 16:00 a las 23:00 horas.

En la misma operación especial del año pasado, 2024, se produjeron tres accidentes con víctimas, que dieron como resultado cuatro heridos graves y seis leves.