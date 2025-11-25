Un tramo de la calle Viveros de Logroño permanecerá mañana cortada al tráfico por obras en el Palacio de Justicia

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tramo de la calle Viveros de Logroño comprendido entre Hospital Militar y Marqués de Murrieta permanecerá cortado al tráfico este miércoles, 26 de noviembre.

Será debido a las obras de acondicionamiento que se realizarán en el Palacio de Justicia, que precisan el estacionamiento de una hormigonera de grandes dimensiones.

El corte afectará entre las 8,00 y las 15,00 horas, aproximadamente.

La zona afectada por el corte, principalmente al tráfico rodado, estará debidamente señalizada y permitirá el acceso a las fincas del entorno.