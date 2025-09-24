Tranquilidad en el cuarto día de las fiestas de San Mateo con siete personas atendidas por Cruz Roja

Los voluntarios de Cruz Roja despliegan un operativo en San Mateo - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha señalado la tranquilidad como la nota predominante en la cuarta jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo con siete personas atendidas por esta entidad.

De las siete atenciones de Cruz Roja correspondientes a ayer, miércoles 23 de septiembre, ninguna necesitó traslado a centro sanitario.

Esto supone un acumulado, hasta las 09:00 horas del jueves 24, de 124 personas atendidas, de las que 32 (ninguna ayer) ha precisado traslado a centro sanitario.