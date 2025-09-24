Tranquilidad en el cuarto día de las fiestas de San Mateo con siete personas atendidas por Cruz Roja

Los voluntarios de Cruz Roja despliegan un operativo en San Mateo
Los voluntarios de Cruz Roja despliegan un operativo en San Mateo - CRUZ ROJA
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 10:15

   LOGROÑO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Cruz Roja ha señalado la tranquilidad como la nota predominante en la cuarta jornada de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo con siete personas atendidas por esta entidad.

   De las siete atenciones de Cruz Roja correspondientes a ayer, miércoles 23 de septiembre, ninguna necesitó traslado a centro sanitario.

   Esto supone un acumulado, hasta las 09:00 horas del jueves 24, de 124 personas atendidas, de las que 32 (ninguna ayer) ha precisado traslado a centro sanitario.

Contador