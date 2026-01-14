"Tranquilidad y normalidad" en la apertura de los centros de AP riojanos ante la huelga de médicos por el Estatuto Marco

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, en una foto de archivo - EUROPA PRESS

LOGROÑO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Riojano de Salud (SERIS), Luis Ángel González, ha avanzado que la apertura de los centros de Atención Primaria este miércoles ha sido "de normalidad y tranquilidad" ante la huelga convocada para hoy y mañana por Apemyf para protestar contra el Estatuto Marco.

Como ha indicado, aunque a lo largo de la mañana se tendrán datos oficiales, la huelga -que afecta a todos los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria- no parece ser que haya tenido mucha repercusión en los centros riojanos.

"Esto no quita" -ha proseguido el gerente del SERIS- "de que pueda existir algún centro donde alguno de los profesionales pueda haber hecho huelga pero, en principio, las noticias que recibimos de los coordinadores de los centros y de los centros de salud con los que habitualmente contactamos al inicio de cada jornada es de tranquilidad y normalidad en la labor asistencial".

En concreto, la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo había convocado esta huelga en varias comunidades para protestar contra el estatuto marco que, en estos momentos, prosigue negociando con el Ministerio de Sanidad para pedir una regulación específica para el colectivo de médicos.