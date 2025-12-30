Archivo - Línea Autobuses Metropolitano de La Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa de que el Transporte Metropolitano experimentará diferentes afecciones durante los días festivos. El miércoles día 31 de diciembre, los últimos servicios de las líneas M-1, M-3, M-5, M-6 y M-7 tendrán lugar entre las 19 y las 20:20 horas, variando el horario de salida en función de cada ruta.

El día 31 de diciembre, entre las 16,15 y las 21 horas, con motivo de la celebración de la carrera San Silvestre, la parada de Banco de España se trasladará a Avenida de Colón, 8, y quedará anulada la parada de Beneficencia dirección El Arco.

Además, durante la noche del día 31 de diciembre habrá servicio nocturno (autobús búho) en las líneas Cenicero-Fuenmayor-Navarrete-Logroño; Entrena-Nalda- Albelda-Logroño; Ribafrecha-Murillo-Logroño; y Arrubal-Agoncillo-Recajo-Logroño.

Asimismo, el 1 de enero se suspenderá el servicio; así como también entre las 19 horas y las 21 horas del día 5 de enero, debido a la cabalgata de Reyes.

Por último, los servicios del día 6 de enero funcionarán con los mismos horarios y frecuencias de un domingo.