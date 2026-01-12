El transporte público de Logroño incorpora el pago con tarjeta para mejorar las prestaciones del servicio

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, prueba el pago con tarjeta en el autobús urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el concejal de Movilidad, Transportes y Ciudad Circular, Ángel Andrés, han informado esta mañana de un nuevo servicio incorporado al autobús urbano, la posibilidad del pago con tarjeta, una solicitud de los usuarios del transporte público en la ciudad, que de momento va a poder realizarse en la Línea 9 y, progresivamente, en el resto de líneas.

"Los autobuses urbanos de Logroño ofrecen la posibilidad de pago con tarjeta, una petición recurrente de los vecinos de Logroño que ya es una realidad, desde primeros de enero, en la línea 9 (Pradoviejo-Las Norias), si bien en las semanas sucesivas está previsto que se ofrezca en otras líneas del servicio hasta completar toda la flota de autobuses", ha explicado Escobar.

El nuevo sistema de pago -que contempla tanto el pago con tarjeta de plástico como con dispositivos móviles- estará en funcionamiento las próximas semanas en la línea 4 y en la línea 5, hasta habilitar esta prestación en el resto a lo largo del primer trimestre de 2026.

El alcalde ha destacado que "seguimos mejorando los medios de transporte urbano al servicio de los logroñeses, no sólo con la renovación de sus vehículos, sino con todos los valores añadidos que aportan estas innovaciones. Dando un servicio más sostenible, que reduce las emisiones a la atmósfera, más confortable, reduciendo ruidos, más accesible, con las mejoras introducidas en esa materia, y mucho más moderno, con vehículos que incorporan los más avanzados estándares de calidad".

Escobar se ha comprometido a que "ese impulso de mejora continua del transporte público urbano se va a seguir manteniendo a corto y medio plazo". Por un lado, ha avanzado, "con la introducción de nuevos avances que facilitarán su uso por los ciudadanos, como el pago con tarjeta que ha comenzado ya".

Por otro lado, ha proseguido, "con la mejor definición de las necesidades futuras del servicio, la renovación de algunos otros vehículos de la flota en los próximos años, y la modernización global del servicio respecto a cuestiones como líneas, aforos, frecuencias o accesibilidad, entre otras".

RENOVACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El Ayuntamiento instalará en total 60 nuevos terminales de pago en la flota de autobuses para la prestación de este nuevo servicio, ha informado Escobar, quien ha subrayado que "el nuevo sistema supone una inversión de 2,3 millones de euros en la renovación del sistema de localización e información al usuario del transporte público, que contempla la nueva prestación del pago con tarjeta, pero además los sistemas de geolocalización y seguridad de los autobuses, la renovación de la App móvil y la página Web, la mejora de las pantallas digitales de información o la implementación del bonobús virtual y posibilidad de recarga del mismo a través del móvil, aspectos que se irán desarrollando paulatinamente".

El servicio de pago con tarjeta es la primera fase de todas estas novedades que se irán incorporando al servicio. La introducción de esta nueva posibilidad de pago se une a otras mejoras introducidas en el servicio de autobús urbano, como la incorporación de un vehículo eléctrico (con propulsión totalmente eléctrica con una combinación de batería y tecnología de carga innovadoras con los más altos estándares de calidad) en abril del pasado año, los nuevos puntos de expendeduría de bonobús en el 010 y en el número 15 de Avenida de la Solidaridad, las mejoras planteadas en las líneas 6 y 2 de acceso a El Cortijo y a Varea, los dos nuevos autobuses de GNC, y las mejoras en accesibilidad (rampas de acceso, señalización de plazas preferentes y formación de los conductores del servicio).

Escobar ha concluido, por último, que "no es casualidad que esta mejora continua haya coincidido en el tiempo con el incremento de viajes que se viene registrando en el servicio, que en 2024 se aproximó a los 11 millones, con un 8,83 por ciento de incremento anual de uso, datos que -a falta de cerrar los datos del ejercicio anterior- confiamos en que se superen en el balance 2025".